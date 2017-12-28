В Саранске задержали мужчину, разбившего голову гражданину пустой бутылкой на новогоднем корпоративе

В Саранске работники Росгвардии разнимали дерущихся на корпоративной вечеринке.

Сообщается, что сигнал поступил из развлекательного заведения в Пролетарском районе города. В кафе гвардейцы задержали 51-летнего мужчину, который во время вечеринки разбил голову пустой бутылкой 41-летнему мужчине, отмечавшему праздник в соседней компании. Вследствие произошедшего пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Для дальнейшего разбирательства арестованный передан работникам отдела полиции.

Ранее сообщалось, что в Саранске молодого вора задержали за кражу металлических ворот и рельсов.

Источник: "Известия Мордовии".