В Мордовии 7 компаний получили статус резидентов Технопарка

В минувший вторник, 26 декабря, были поведены итоги конкурса на предоставление статуса резидента Технопарка Мордовии. В рамках заседания наблюдательного совета Технопарка были названы 7 инновационных компаний, получивших это почетное право.

В ряды счастливчиков попали "Санлайт", "Кардиотекстиль", "ПринтоСенс", "Негорючие системы", "ПЦ "ЭлементПро", "Компаунд Плюс" и "Ювелирный альманах".

Как сообщалось ранее, Технопарк Мордовии вошел в число самых эффективных в государстве. Такие данные приводит Ассоциация кластеров и технопарков, которая составила соответствующий рейтинг.

Источник: "Известия Мордовии".