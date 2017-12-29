Житель Мордовии сядет в колонию за невыплату алиментов

Житель Чамзинского района Мордовии сядет в колонию за серьезные долги по алиментам. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РМ, мужчина задолжал своему ребенку более 350 тысяч рублей.

Стоит отметить, что должника неоднократно привлекали к административной ответственности, но никаких попыток погасить долг он так и не предпринимал. В итоге неплательщик алиментов получил реальный тюремный срок – он проведет в местах не столь отдаленных 4 месяца.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе вынесли приговор сотруднику мордовской колонии №11, занимавшему пост помощника начальника учреждения. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Источник: r13.fssprus.ru