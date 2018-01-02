В Зубово-Полянском районе "Шевроле" проверил на прочность МАЗ

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, участниками аварии стали "Шевроле Лачетти" и МАЗ с полуприцепом. Инцидент случился на 439-м км ФАД М-5 "Урал".

В результате ДТП пассажирка иномарки с переломом была госпитализирована в районную больницу. Водители трезвые.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, стали известны обстоятельства тройного ДТП, которое произошло под Саранском. В результате столкновения погиб один человек и четверо пострадали.

Источник: gibdd.ru/r/13