В Мордовии водитель ВАЗа получил серьезные травмы после столкновения со столбом

На Александровском шоссе в Мордовии водитель ВАЗа не сумел разминуться со столбом. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, автомобилист не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате водитель получил серьезные травмы. Его доставили в больницу на "скорой помощи". Там он пройдет курс лечения.

У водителя взята кровь на анализ. По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее стали известны обстоятельства тройного ДТП, которое произошло под Саранском. В результате столкновения погиб один человек и четверо пострадали.

Источник: gibdd.ru/r/13