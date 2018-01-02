Хоккеисты "Мордовии-2007" получили новую экипировку

Юные хоккеисты из команды "Мордовия-2007" в канун Нового года получили комплекты хоккейной экипировки. Подарки ребятам от лица минспорта РМ вручил новый директор СШОР РМ по хоккею Руслан Сухов.

Для ребят других возрастов (2009-2010 г.р.) мастер-класс провели игроки ХК "Мордовия" - вратарь Павел Попков, защитник Иван Петраков и нападающий Максим Ахметзянов. А игрок следж-хоккейной команды "Феникс" (Московская область) Айваз Бикмурзин показал ребятам спортивный инвентарь и навыки игры в следж-хоккей.

Напомним, что основная команда "Мордовии" завершила первую часть Первенства ВХЛ в статусе лидера.

Источник: "Известия Мордовии".