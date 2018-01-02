81-летняя жительница Мордовии погибла во время пожара в своем доме

В селе Антоновка Дубенского района произошел смертельный пожар, на котором погибла 81-летняя бабушка. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент случился в последний день 2017 года.

Когда пожарная команда прибыла на место вызова, деревянный дом горел открытым пламенем. Потушить пламя огнеборцы смогли, однако при разборе завалов нашли тело пожилой женщины, 1936 г.р. Она не смогла самостоятельно выбраться на свежий воздух из пылающего строения.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о еще одном роковом пожаре, который произошел в селе Новая Муравьевка Рузаевского района.

Источник: 13.mchs.gov.ru