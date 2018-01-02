Два человека пострадали в результате возгорания промышленного бокса в Саранске

На улице Рабочей в Саранске 31 декабря произошел крупный пожар. Как сообщает региональное МЧС, там загорелся промышленный бокс.

Площадь возгорания составила 480 кв. м. С огнем боролись несколько пожарных подразделений.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали 2 человека. Очевидцы рассказывают, что один мужчина сильно обгорел, но смог выбраться из здания самостоятельно. О состоянии второго пострадавшего пока что ничего неизвестно.

Как сообщалось ранее, в селе Антоновка Дубенского района произошел смертельный пожар, на котором погибла 81-летняя старушка.

Источник: 13.mchs.gov.ru