Житель Мордовии насмерть отравился незамерзайкой

Житель Ардатовского района скончался от сильного отравления. Как стало известно, 54-летнего мужчину доставили в реанимацию с признаками тяжелого отравления неизвестным веществом. Несмотря на все старания медиков, спасти жителя Мордовии не удалось.

Позже стало известно, что погибший выпил 200 грамм незамерзайки. Знакомые рассказывают, что химическое вещество житель района хлебнул по ошибке. Видимо, новогодние праздники были в самом разгаре, вот жертва и перепутала смертельное пойло с алкоголем.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Атяшевского района республики перепутал флакончики с лекарствами. Данная ошибка стала для 68-летнего мужчины роковой.

Источник: 13.mchs.gov.ru