За минувшую неделю в Мордовии 123 человека госпитализировано с ОРВИ

В течение предновогодней недели в Мордовии зафиксировано 2,5 тысячи случаев заболеваний ОРВИ. Большинство заболевших – дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

В среднем каждый день заболевают 360 человек. За предыдущую неделю на больничной койке оказались 123 человека, в том числе 102 ребенка. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ не превышен.

Что касается гриппа, то его вирус до Мордовии не добрался, случаев заболевания не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь пожаров на праздничных мероприятиях в Мордовии не допущено.

Источник: "Известия Мордовии".