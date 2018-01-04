В Саранске ищут невысокого вора

Полиция Саранска разыскивает Евгения Васильевича Майорова, 1979 г.р. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина подозревается в краже. Другие подробности совершенного им преступления неизвестны.

Приметы: на вид 38-40 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы светлые короткие, глаза светлые.

"Если вам что-либо известно о его местонахождении, просим сообщить по телефонам: 29-90-39, 29-90-02, 29-90-23, 89179968945 или 02", - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в Рузаевском районе была совершена кража женского пальто. В районную полицию обратился продавец палатки, расположенной на рынке по улице Ново-Базарной.

Источник: 13.мвд.рф