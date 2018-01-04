В Мордовии пьяный водитель на "Мазде" врезался в "Грейт-Волл"

31 декабря в Краснослободском районе Мордовии произошло столкновение "Мазды-3" и внедорожника "Грейт-Волл". Инцидент случился на 123-м километре автодороги "подъезд к г. Саранск от ФАД М-5 "Урал".

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, пьяный водитель иномарки нарушил ПДД и столкнулся с внедорожником, который двигался впереди в попутном направлении. В результате аварии пострадала женщина, ехавшая в салоне "Грейт-Волл". Ее доставили в больницу, оказали помощь и отпустили долечиваться домой.

Водитель "Грейт-Волл" трезв.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе "Шевроле" проверил на прочность МАЗ.

Источник: gibdd.ru/r/13