УАЗ и "четырнадцатая" получили серьезные повреждения после ДТП в Саранске

На пересечении улиц Коммунистическая и Пролетарская в Саранске произошло ДТП. Там столкнулись автомобили УАЗ и вазовская "четырнадцатая".

Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. На них видно, что внедорожник вылетел на тротуар, а у легковушки сильно повреждена передняя часть.

Кто стал виновником ДТП, пока неизвестно. Информации о пострадавших также нет. Во всех подробностях инцидента предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе водитель "Хюндай-Акцент" при повороте налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся с "Ладой Приорой", которая двигалась со встречного направления.