В Мордовии школьники поставили на лыжи Деда Мороза

Школьники из Рузаевки в честь новогодних праздников провели эстафету на лыжах. Причем на них встал даже Дед Мороз. Веселье организовали ребята, занимающиеся в объединении "Юный турист" Центра дополнительного образования детей "ЮНИТЭР".

Кроме эстафеты, состоялись игры "Листок в руке", "Мыльный пузырь в воздухе", "Кто лишний?". Главные новогодние волшебники, Дед Мороз и Снегурочка, поздравили ребят, а победителей наградили сладкими призами.

Как сообщалось ранее, мордовские волонтеры в дни новогодних праздников совершили благотворительную поездку в Саранский пансионат ветеранов войны и труда.

Источник: "Известия Мордовии".