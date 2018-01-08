МВД: Рождество в Мордовии прошло без инцидентов

Празднование Рождества в Мордовии, к счастью, не ознаменовалось серьезными инцидентами и происшествиями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Всего в обеспечении безопасности было задействовано более 1000 сотрудников регионального ведомства.
Торжественные службы проходили в 233 храмах, церквях и монастырях Русской православной церкви, расположенных в Мордовии. Везде праздник прошел тихо и мирно.
Напомним, ранее в ГУ МЧС по РМ сообщили, что в новогоднюю ночь пожаров на праздничных мероприятиях не допущено.
Источник: 13.мвд.рф