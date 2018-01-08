МВД: Рождество в Мордовии прошло без инцидентов

Празднование Рождества в Мордовии, к счастью, не ознаменовалось серьезными инцидентами и происшествиями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Всего в обеспечении безопасности было задействовано более 1000 сотрудников регионального ведомства.

Торжественные службы проходили в 233 храмах, церквях и монастырях Русской православной церкви, расположенных в Мордовии. Везде праздник прошел тихо и мирно.

Напомним, ранее в ГУ МЧС по РМ сообщили, что в новогоднюю ночь пожаров на праздничных мероприятиях не допущено.

Источник: 13.мвд.рф