Рождественский турнир по тхеквондо провели в саранской школе № 30

Во время зимних каникул в Саранске прошел Рождественский турнир по тхеквондо. Соревнования состоялись 6 января в саранской школе № 30.

Как рассказал директор учебного заведения Вячеслав Жаров, участие в турнире приняли более 50 учеников из школ № 17, 30, 32, 41 и лицеев № 43, 12. Главным судьей соревнований стал обладатель седьмого дана, четырехкратный чемпион мира по тхеквондо, мастер международного класса Ким Сун Чхол из Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что юные мини-футболистки из Мордовии победили на турнире в Нижегородской области.

Источник: "Известия Мордовии".