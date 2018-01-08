Юные каратисты Мордовии завоевали 8 медалей на турнире в Марий Эл

Юные каратисты из Мордовии успешно выступили на турнире в Марий Эл по киокусинкай каратэ. Соревнования состоялись в городе Козмодемьяновск.

В своих весовых категориях чемпионами стали 4 представителя региона-13. Еще столько же спортсменов стали серебряными призерами.

Первые места заняли: Егор Окунев, Артем Бикеев, Кирилл Пугачев и Владислав Адаев. Вторыми стали: Данила Чувиков, Владимир Шмельков, Кирилл Салтыков и Самир Мухаев.

Как сообщалось ранее, во время зимних каникул в Саранске прошел Рождественский турнир по тхеквондо. Соревнования состоялись 6 января в саранской школе № 30.

Источник: "Известия Мордовии".