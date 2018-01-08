Двухлетний ребенок из Мордовии напился уксуса и сильно обжег пищевод

Двухлетний ребенок из Теньгушевского района попал в больницу после того, как хлебнул уксуса. Взрослые оставили мальчика без присмотра, а он в это время распахнул холодильник, достал уксусную кислоту и выпил ее.

Ребенок получил сильный ожог пищевода. Его срочно госпитализировали в Саранск.

Как сообщалось ранее, в одном из сел Дубенского района в начале года произошел громкий инцидент. На днях собака породы овчарка искусала шестилетнего мальчика. Ребенка в шоковом состоянии незамедлительно госпитализировали в Комсомольскую больницу, а позже перевезли в медучреждение Саранска.

Источник: "Известия Мордовии".