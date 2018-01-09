Спасатели Мордовии за выходные проверили объекты малого и среднего бизнеса

Специалисты Госпожнадзора Мордовии в минувшие выходные провели профилактическую работу на объектах малого и среднего бизнеса. Эксперты проверяли объекты, которые работали в течение прошедших праздничных дней.

Всего подобных учреждений на территории республики набралось 20, из которых 9 - с круглосуточным режимом работы. На них проинструктировано 611 работников с записью в журнале инструктажа. Каждый работник получил личную памятку о мерах и правилах пожарной безопасности.

Как сообщалось ранее, в селе Антоновка Дубенского района 31 декабря 2017 года произошел пожар, на котором погибла 81-летняя бабушка.

Источник: 13.mchs.gov.ru