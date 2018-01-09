В Лямбирском районе "КИА" врезалась в автомобиль, стоящий на обочине: пострадали двое

В Лямбирском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что инцидент случился 7 января на дороге "Саранск - Б.Березники". В 12:31 водитель "КИА" не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль, марка которого не уточняется.

В результате происшествия помощь врачей понадобилась двум людям. В какой машине они ехали и каково их состояние на данный момент, не сообщается.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января на проспекте 50 лет Октября в Саранске произошло ДТП с участием пешехода, которого на "зебре" сбило такси.

Источник: 13.mchs.gov.ru