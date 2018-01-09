В Мордовии пройдет фестиваль песни "Афганское эхо"

Фестиваль военно-патриотической песни "Афганское эхо" стартует в Мордовии в субботу, 20 января.

Представители регионального минкультуры сообщили, что его участниками будут самодеятельные вокальные ансамбли, солисты, авторы-исполнители, военнослужащие, участники и ветераны боевых действий, работники правоохранительных органов.

По сложившейся традиции фестиваль пройдет в форме зональных концертов. 20 января в Ромодановском районе, 21 января в Старошайговском районе, а 27 января в Рузаевском районе.

Саранские исполнители сойдутся 28 января в 13:00 в Республиканском Дворце культуры. Гала-концерт фестиваля состоится 15 февраля на сцене РДК.

Ранее сообщалось, что школьники из Саранска осваивали профессии скульптора и шоколатье.

Источник: "Известия Мордовии".