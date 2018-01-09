Жителя Саранска задержали за 0,33 грамма "синтетики"

32-летний житель Саранска задержан за хранение "синтетики". Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, во время задержания у мужчины при себе было 0,33 грамма запрещенного вещества. Задержанный пояснил, что купил наркотическое вещество через Интернет для личного использования.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Саранска Станислав Елисейкин признан виновным в хранении наркотиков. Прежде Елисейкин уже был осужден за грабеж, однако это не остановило его от новых нарушений закона. Гражданин употребил наркотики и отправился за очередной закладкой, которая была расположена на улице Филатова.

Источник: 13.мвд.рф