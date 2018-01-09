В ГИБДД рассказали подробности наезда такси на пешехода в Саранске

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в Саранске на проспекте 50-летия Октября. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, в 00:15 водитель на "Рено-Логан" совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в РКБ №4. Таксист был трезв.

Ранее сообщалось, что очевидцы ДТП расходятся в показаниях относительно поведения таксиста. Одни утверждают, что тот не заметил пешехода и даже не пытался затормозить, другие уверены, что водитель не смог вовремя остановиться из-за гололеда.

Источник: gibdd.ru/r/13