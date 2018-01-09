Житель Саранска может сесть на 3 года за "соль"

Полицейский патруль в Саранске задержал 21-летнего жителя Юго-Запада, при котором были обнаружены наркотики. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, полимерный пакетик с порошком был отправлен на экспертизу, которая показала, что это синтетический наркотик "соль".

Общий вес запрещенного вещества превысил 0,4 грамма. Юноша рассказал, что приобрел наркотик при помощи Интернета для личного потребления.

Задержанному грозит до трех лет колонии.

Ранее сообщалось о задержании еще одного жителя Саранска, при котором было найдено 0,33 грамма "синтетики".

Источник: 13.мвд.рф