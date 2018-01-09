Подробности ДТП в Лямбирском районе: среди пострадавших оказался 10-летний ребенок

Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими, которое произошло в Лямбирском районе Мордовии. Напомним, на дороге "Саранск – Б.Березники" водитель "КИА" не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль.

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что пострадавшим автомобилем оказалась "Гранта". В результате столкновения ушибы и ссадины получил 10-летний пассажир "КИА". Кроме того, повреждения получил и пассажир "Лады".

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января на проспекте 50 лет Октября в Саранске произошло ДТП с участием пешехода, которого на "зебре" сбило такси.

Источник: gibdd.ru/r/13