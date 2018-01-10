Музей мрамора имени мордовского скульптора Эрьзи будет создан на Урале

В городе Полевской на Урале появится уникальный музей мрамора. Он получит имя гениального мордовского скульптора С. Эрьзи.

Обустроить музей администрации города поможет известный коллекционер камня Владимир Пелепенко. Он владеет одним из лучших частных собраний камней в России. Долгие годы он скупает творения природы по всему миру.

Отметим, что чиновники намерены проводить на Урале и мраморный фестиваль.

Напомним, в ноябре в Саранске побывала делегация из нижегородского Сарова. Гости посетили музей мордовской народной культуры в рамках "Ночи искусств".

Источник: "Известия Мордовии".