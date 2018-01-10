В новый дом на улице Пуркаева в Саранске заселятся 170 семей

Очередной 12-этажный дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда, был введен в эксплуатацию в Саранске. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в многоэтажке на улице Пуркаева расположены 80 однокомнатных квартир, 61 двухкомнатная и 29 трехкомнатных.

После ввода дома в эксплуатацию новое жилье со всеми необходимыми удобствами и с внутренней отделкой получат 170 семей.

В начале декабря 2017 года сообщалось о введении в эксплуатацию еще одного 12-этажного дома, расположенного на улице Свердлова в Саранске. В нем предусмотрено 160 квартир.

Источник: "Известия Мордовии".

Источник: adm-saransk.ru