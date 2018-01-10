Тултаев предупредил, что в Саранске начнут сносить частные дома

Мэр Саранска Петр Тултаев сообщил, что частные дома на улице Полежаева будут снесены. В пресс-службе горадминистрации уточнили, что речь идет о деревянных строениях, расположенных в районе автовокзала.

Первыми под снос пойдут дома, прилегающие к лесопарковой полосе. На освободившемся месте в 2018 году планируют начать строительство многоэтажных домов. После этого будут сносить частные дома, расположенные по улице Республиканской.

Как сообщалось ранее, мост на улице Титова в Саранске откроют для движения этим летом. По словам Петра Тултаева, к июню все работы планируют закончить, и по путепроводу будет пущен транспорт.

Источник: adm-saransk.ru