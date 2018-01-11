В Мордовии собака вычислила вора, укравшего водку и сигареты

В поселке Красноармейский была совершена кража из продуктового магазина. Впрочем, вора интересовала не еда, а сигареты и водка. Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей. Заявление в полицию подала местная жительница.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что найти вора помогла служебная собака. Она вывела полицейских к одному из многоквартирных домов по улице Гагарина. Там и был найден 26-летний подозреваемый. Украденное спиртное было обнаружено на чердаке и в самой квартире.

Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска разыскивает молодую пару, которую подозревают в краже алкоголя 31 декабря.

Источник: 13.мвд.рф