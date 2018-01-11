В Саранске поймали двух наркодилеров из Украины

В руки мордовских полицейских попали двое граждан Украины. При себе у них были наркотики.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, мужчины арендовали квартиру в Саранске и стали хранить там более 4,5 кг наркотических средств. Запрещенные вещества они купили у неустановленного лица. Наркотики они планировали продавать, однако все их планы нарушили правоохранители.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, гражданин Украины, подозреваемый в совершении разбоя в Москве, попался хранителям порядка в Саранске.

Источник: mordovia.sledcom.ru