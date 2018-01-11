Автоледи из Мордовии насмерть сбила мужчину в Рязанской области

В Рязанской области произошло смертельное ДТП, виновницей которого стала автоледи из Мордовии. Инцидент случился на 206-м километре трассы Москва — Челябинск.

Предварительно известно, что 38-летняя жительница региона-13 ехала за рулем иномарки Toyota Yaris и сбила 54-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. От полученных травм потерпевший скончался прямо на месте происшествия.

Ведется проверка.

Как сообщалось ранее, на улице Пролетарская в Саранске где водитель на ВАЗе "двенадцатой" модели совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.