В Саранске ВАЗ сбил пешехода

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Пролетарская, где водитель на ВАЗе "двенадцатой" модели совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда потерпевшему понадобилась помощь медиков. К счастью, повреждения оказались несерьезными и пострадавший был отправлен долечиваться домой.

По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе "КИА" врезалась в автомобиль, стоящий на обочине.

Также стало известно о том, что в Саранске пешеход получил серьезные травмы, попав под такси на переходе.