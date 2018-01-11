В Мордовии заключенному прислали сим-карты в оберточной бумаге для сигарет

В ИК-7 Управления ФСИН по Мордовии предотвращена попытка доставки неразрешенных вещей.

Представителя ведомства поведали, что работниками при осмотре посылки, которую прислали осужденному к 7 годам лишения свободы, обнаружены 6 сим-карт, скрытые в оберточной бумаге для сигарет.

По данному прецеденту ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии жительница Волгограда попыталась передать сыну в тюрьму запрещенные предметы. Работниками колонии при досмотре личных вещей женщины нашли алкоголь. Спирт был залит в два презерватива и упакован в пакет сока "Добрый" и моющее средство "Миф".

Источник: 13.fsin.su