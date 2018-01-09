В Мордовии жительница Волгограда попыталась передать сыну в тюрьму запрещенные предметы

В исправительной колонии № 5 Управления ФСИН по Мордовии предотвращена еще одна попытка доставки неразрешенных вещей.

Представители ведомства поведали, что работниками при досмотре личных вещей жительницы Волгограда, приехавшей на свидание к сыну, нашли алкоголь. Спирт был залит в два презерватива и упакован в пакет сока "Добрый" и моющее средство "Миф".

На женщину составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники ИК-4 задержали метателя телефонов.

Также стало известно о том, что в Мордовии заключенных лишили запрещенных новогодних гостинцев.

Источник: 13.fsin.su