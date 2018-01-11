В Темникове задержали наркомана

Сотрудники полиции узнали, что 32-летний уроженец Темникова может хранить при себе наркотические вещества.

Представители республиканского МВД сообщили, что мужчина был арестован в подъезде одного из зданий по улице. При досмотре правоохранители отыскали у него отраву. Результаты проведенной экспертизы показали, что это "метилэфедрон" весом 0,6 грамма.

Со слов наркомана, так называемые кристаллы "соли" он купил для личного использования через интернет. Теперь же мужчине грозит вплоть до трех лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Саранске поймали двух наркодилеров из Украины.

Источник: 13.мвд.рф