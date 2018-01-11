Правоохранители Мордовии разыскали восемь пропавших без вести человек

В новогодние праздники представители полиции Мордовии установили местонахождение 8 человек, пропавших без вести.

Представители республиканского МВД сообщили, что также было арестовано 11 человек, пребывавших в розыске. Трое из них подозреваются в совершении грабежей, четверо - в хищении чужого имущества, по одному – за совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, причинением среднего и легкого ущерба здоровью.

Ранее сообщалось, что в Саранске задержали гражданина Украины, находившегося в розыске за разбой в Москве.

Источник: 13.мвд.рф