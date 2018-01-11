Мошенники на "Авито" обманули жителя Мордовии на 13 тысяч

Житель Темниковского района Мордовии подал в полицию заявление о мошенничестве в Интернете. По словам 34-летнего мужчины, его обманули на 13 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, потерпевший увидел объявление о продаже компьютерных комплектующих на сайте "Авито". Он связался с продавцом и заказал товар. Аферист потребовал перевести ему полную предоплату, на что покупатель ответил согласием. Однако технику доверчивый гражданин так и не получил.

По этому факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Мордовии наркодилера обвиняют в отмывании денег через Интернет.

Источник: 13.мвд.рф