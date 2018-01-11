Полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в мае 2017 года

Дорожная полиция Мордовии разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 12 мая 2017 года в Лямбирском районе. Напомним, тогда около 10 часов утра на автодороге "подъезд к с. Михайловка" от автодороги "Саранск – Сурское – Ульяновск" автоледи на "Рено Лагуна" сбила пешехода. Потерпевший получил тяжкие повреждения.

"Если вы стали очевидцем данного ДТП, сообщите имеющуюся информацию по телефонам: 8(83441) 2-13-75 или 02", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в Рязанской области произошло смертельное ДТП, виновницей которого стала автоледи из Мордовии.

Источник: gibdd.ru/r/13