Количество уклонистов в Мордовии по итогам 2017 года снизилось

По итогам 2017 года в Мордовии стало меньше молодых людей, которые пытаются уклониться от службы в армии. Как рассказал военный комиссар Республики Мордовия Игорь Тихомиров, в минувшем году зафиксировано менее 700 уклонистов.

"Результаты работы, проведенной в 2017 году, оказались положительными. В Мордовии произошло уменьшение количества граждан, уклонившихся от призыва на военную службу, на 100 человек", - сказал Тихомиров.

Как сообщалось ранее, показатель годности призывников в Мордовии остается традиционно высоким на протяжении последних лет. Вот и в 2017 году он составил 83,5%.

Источник: "Известия Мордовии".