Школьников из Большеберезниковского района кормили "опасным" мясом

В одной из школ Большеберезниковского района выявлены нарушения в пищеблоке. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по РМ и ПО, при хранении тушек цыплят-бройлеров отсутствовала маркировка, также не было информации о дате изготовления, сроке годности и режиме хранения. Можно сказать, что школьников фактически кормили непроверенным мясом.

Ответственным лицам выдано предписание об устранении нарушения. Выписан штраф в размере 1000 рублей.

Напомним, в конце декабря в Мордовии была проведена профилактическая операция "Гражданство". В рамках мероприятия было выявлено 85 правонарушений и наложено штрафов на сумму 114 тысяч рублей.