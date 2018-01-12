Альтернативная служба не пользуется популярностью среди призывников из Мордовии

В Мордовии в период осенней призывной компании 2017 года не было ни одного призывника, изъявившего желание пройти альтернативную гражданскую службу.

А вот в период весенней призывной компании прошлого года для прохождения альтернативной гражданской службы направлено 3 человека, подавших заявления о замене военной службы по призыву иной гражданской службой осенью 2016 года.

Напомним, что один призывник был направлен в Нижегородский пансионат ветеранов войны и труда, второй — в Энгельский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Еще один призывник проходит альтернативную службу в Самарском государственном колледже.

Ранее сообщалось, что количество уклонистов в Мордовии по итогам 2017 года снизилось.

Источник: "Известия Мордовии".