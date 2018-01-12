В Мордовии пьяный водитель на "Фольксвагене" улетел в кювет

Накануне в Мордовии произошло пьяное ДТП с потерпевшим.

Представители республиканской Госавтоинспекции заявили, что в Чамзинском районе нетрезвый мужчина уселся за руль "Фольксваген-Пассат". Но он не совладал с мощной иномаркой и оказался в первом же кювете. Вследствие ДТП виновник с травмами оказался в районной больнице. В результате мужчина наказан дважды – потерей здоровья и административным протоколом.

По данному прецеденту возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП под Рязанью с участием автоледи из РМ.

Источник: 13.мвд.рф