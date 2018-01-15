39-летняя жительница Саранска умерла прямо в супермаркете: подробности

В одном из магазинов сети "Магнит" в Саранске произошла большая трагедия. По словам очевидцев, в торговом зале супермаркета, расположенного на улице Сущинского, умерла женщина.

По имеющимся данным, трагедия приключилась около 8 часов вечера. 39-летняя жительница города почувствовала себя плохо и упала на территории торгового зала. К сожалению, реанимировать ее не удалось.

О погибшей известно, что она работала продавцом на рынке "Заречный". В причинах ее смерти предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Как сообщалось ранее, в селе Гузынцы Большеберезниковского района Мордовии произошел роковой пожар, в результате которого погиб мужчина.