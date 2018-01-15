В Мордовии сгорела "Волга"

Накануне в селе Заберезово Краснослободского района республики сгорела легковушка.

Представители республиканского МЧС сообщили, что информация о пылающем авто на улице Коммунистической поступила в районную ЕДДС в 17.38. Когда пожарные прибыли на место вызова, "Волга" полыхала открытым огнем. Огнеборцы потушили автомобиль, однако огонь успел нанести ему серьезный вред.

Вследствие пожара авто повреждено на площади 5 кв.м. Потерпевших нет. На данный момент эксперты выясняют причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в Мордовии на ходу сгорел китайский автомобиль "Changan".

Источник: 13.mchs.gov.ru