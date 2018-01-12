В Мордовии на ходу сгорел китайский автомобиль "Changan"

В Ромодановском районе Мордовии сгорел китайский автомобиль.

Сообщается, что "Changan" вспыхнул в момент движения на автодороге Саранск – Большое Игнатово. Потушить авто самостоятельно шоферу не удалось, на помощь подоспели пожарные. Они сбили пламя, однако он успел уничтожить кабину грузовика.

Вследствие пожара потерпевших нет. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии погиб во время пожара в доме бывшей сожительницы.

Также стало известно о том, что автоледи из Мордовии насмерть сбила мужчину в Рязанской области.

Источник: "Известия Мордовии".