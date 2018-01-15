В Мордовии задержали вора, обокравшего односельчанку

В Атяшевском районе республики правоохранители раскрыли кражу из сарая местной жительницы. Предполагаемым похитителем выявился безработный, прежде судимый 34-летний уроженец села Андреевка.
Представители республиканского МВД заявили, что задержанный, дождавшись, пока односельчанка заснет, пробрался в строение и уволок стиральную машинку, чугунный банный котел и алюминиевую емкость с доильного агрегата.
Добычу гражданин хотел применить в собственном хозяйстве. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что юная жительница Саранска, мечтавшая о седьмом "Айфоне", осталась без 15 тысяч рублей.
Источник: 13.мвд.рф