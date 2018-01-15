В Мордовии нашлась пропавшая без вести Валентина Ширманова

В Мордовии отыскалась пропавшая в Рузаевке Валентина Ширманова.

Напомним, что ее ссадили с поезда в Рузаевке. Более суток дама блуждала по городу, пока ее не заметила сидящей на остановке проезжающая женщина.

Она усадила пропавшую в салон собственного авто и связалась с родными. Здоровью Валентины Ширмановой в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Саранске продолжают искать 57-летнего Геннадия Николаева, пропавшего более 2 месяцев назад. Утром 28 октября мужчина ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Источник: "Известия Мордовии".