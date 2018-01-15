Житель Мордовии ответит за распространение порно-роликов

Уроженец Рузаевки предстанет перед судом за распространение и публичную демонстрацию порнографических материалов в соцсети.

Сообщается, что 30-летний мужчина разместил на собственной страничке во "ВКонтакте" видеоролик, содержащий сцены сексуального характера. Видеоматериал находился в открытом доступе и его посмотрели свыше 70 раз.

На предварительном следствии мужчина вину признал целиком и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Вердикт будет оглашен через неделю.

Ранее сообщалось, что заключенный из Мордовии получит 170 тысяч рублей за травму на производстве.

Источник: "Известия Мордовии".