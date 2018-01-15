Житель Пензенской области угнал у уроженки Саранска "Рено"

Уроженка Саранска, приехавшая в Пензенскую область, осталась без машины. По подозрению в совершении угона был задержан 40-летний местный житель.

Как стало известно, дама прибыла в соседнюю область на автомобиле "Рено-Логан". Вскоре она обнаружила, что машина пропала и сразу же обратилась в полицию.

Личность злоумышленника была установлена правоохранителями достаточно быстро. Как оказалось, ранее угонщик уже был судим.

В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, сотрудники Росгвардии Мордовии задержали в Саранске пьяного водителя.