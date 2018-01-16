21 января в Саранске начнется демонтаж новогодних конструкций и елки

21 января столица Мордовии "скинет" новогоднее убранство. В понедельник арт-объекты, всевозможные праздничные конструкции и иллюминацию в Саранске начнут демонтировать. Первой по традиции разберут елку. Кроме того, из общественного транспорта уберут мишуру и снежинки.

Жители и гости Саранска высоко оценивают работу архитекторов и дизайнеров, которые работали над новогодним оформлением столицы Мордовии. По их словам, в этом году город был украшен просто здорово.

Ранее в мэрии Саранска подвели итоги работы в праздничные дни абсолютно всех служб, в числе которых и транспортники.

Источник: "Известия Мордовии".